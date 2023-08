Ehe-Aus nach 14 Monaten: Sam Asghari bestätigt Trennung von Britney Spears

Los Angeles – Die US-Popsängerin Britney Spears („Baby One More Time“) und ihr Mann, Fitnesstrainer und Model Sam Asghari (29), lassen sich scheiden. Das bestätigte Asghari am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Instagram-Story. „Nach sechs Jahren voller Liebe und Einsatz füreinander haben meine Frau und ich entschieden, unsere gemeinsame Reise zu beenden“, schrieb Asghari. Die 41-Jährige Sängerin äußerte sich zunächst nicht dazu.