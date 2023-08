Ex-Kanzler Kurz wegen Falschaussage angeklagt, Prozess ab 18. Oktober

Wien – Der frühere ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz wird wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss angeklagt. Das wurde Freitagmittag von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) offiziell bestätigt. Es gibt auch schon einen Termin: Der Prozessbeginn am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist mit 18. Oktober dieses Jahres angesetzt. Die Verhandlung ist auf drei Tage anberaumt, die Urteile sollen am 23. Oktober fallen. Der Strafrahmen beträgt laut WKStA bis zu drei Jahre Haft.

Kurz selbst hatte bereits mit einer Anklage gerechnet, wie er am Freitagvormittag im Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) schrieb. „Die Vorwürfe sind falsch und wir freuen uns darauf, wenn nun endlich die Wahrheit ans Licht kommt und sich die Anschuldigungen auch vor Gericht als haltlos herausstellen“, schrieb Kurz.

In den Ermittlungen der WKStA ging es um die Frage, inwieweit Kurz als Bundeskanzler in die Neugestaltung der Staatsholding ÖBAG eingebunden war. Bei seiner Befragung im Untersuchungsausschuss im Juni 2020 hatte der damalige Kanzler seine Rolle bei der Auswahl des Aufsichtsrats sowie bei der Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Chef eher heruntergespielt – und sinngemäß von normalen Vorgängen gesprochen. Die WKStA sah darin allerdings angesichts von Chatverläufen mögliche Falschaussagen.

Wie in anderen prominenten Fällen musste der Akt der WKStA nach Abschluss der Ermittlungen mehrere Stufen bis hin zum Weisungsrat der Justizministerin und wieder zurück durchlaufen. Diese Woche kam der Akt zurück in die WKStA. Am Freitagvormittag hatten sich unter Journalistinnen und Journalisten Hinweise auf die bevorstehende Anklage gegen Kurz verdichtet.