Pazifik-Hurrikan „Hilary“ erreicht Stufe vier von fünf

Mexiko-Stadt – Der Pazifik-Hurrikan „Hilary“ vor der Nordwestküste Mexikos hat sich zu einem Sturm der Kategorie vier von fünf verstärkt. Es handle sich um einen „großen und kraftvollen“ Hurrikan, der auf die mexikanische Halbinsel Baja California und den Süden des US-Bundesstaats Kalifornien zuhalte, teilte das US-Hurrikanzentrum am Freitag in Miami mit. Die Behörde warnte in dem Zusammenhang vor möglichen Sturzfluten und erheblichen Überschwemmungen wegen starker Regenfälle.

Die Hurrikan-Saison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie wird in beiden Regionen am 30. November für beendet erklärt. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderhitzung erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Von einem Hurrikan spricht man bei Windgeschwindigkeiten ab 119 Kilometern pro Stunde. (APA/dpa)