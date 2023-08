Brütende 36 Grad in Innsbruck: In Tirol gilt ab heute eine Hitzewarnung

Der Hochsommer gibt am Wochenende noch einmal ordentlich Gas. Es wird am heutigen Sonntag sogar so heiß, dass das Land eine Hitzewarnung von Sonntag bis Mittwoch ausspricht. Hitze-Hotspot ist dabei Innsbruck, in den Bergen wird vor Stein- und Eisschlägen gewarnt.

Innsbruck – Jede Menge Sonne, jede Menge Hitze – das erwartet Tirol in den nächsten Tagen. Die Temperaturen sind derart gestiegen, dass das Land Tirol eine Hitzewarnung ausgegeben hat, die von Sonntag bis einschließlich Mittwoch gelten soll.

Laut Aussendung werden unterhalb von 1200 Metern Seehöhe 30 bis 35 Grad erwartet. „Hitze-Hotspot" sind die Landeshauptstadt Innsbruck mit voraussichtlich 36 Grad, hieß es mit Verweis auf GeoSphere Austria. Vor gesundheitlichen Gefahren insbesondere für geschwächte Menschen wird gewarnt, es gilt, Vorsicht walten zu lassen.

Wetter in Tirol

„Vor allem für ältere und geschwächte Personen sowie Kleinkinder stellen die hohen Temperaturen eine besondere Belastung dar, da sie ihre Körpertemperatur weniger gut regulieren können“, erklärte Gesundheitsdirektorin Theresa Geley.

Es drohen Hitzestau sowie im schlimmsten Fall sogar ein lebensbedrohlicher Hitzschlag. Zudem wurde die Nullgradgrenze von GeoSphere Austria auf 5000 Meter Seehöhe geschätzt. Unter diesen Bedingungen herrsche im hochalpinen Raum besondere Gefahr von Stein- und Eisschlägen, hieß es.

Kaltfront ab Freitag

Auch zum Wochenanfang soll es sehr heiß bleiben – bis zu 35 Grad sind in den nächsten Tagen zu erwarten. Erst ab Donnerstag deutet sich dann eine Wetterumstellung an. Diese kann ziemlich nass ausfallen. Am Nachmittag entstehen über den Bergen meist nur lokale Wärmegewitter. Erst in der Nacht auf Freitag könnten Gewitterlinien über Bayern auch das nördliche Alpenvorland erreichen.

Langsam nähert sich am Freitag eine Kaltfront von Nordwesten her und im Vorfeld dieser Kaltfront steigt die Gewitterneigung überall deutlich an. Der Vormittag bringt meist noch sonniges Wetter, ab Mittag breiten sich dann aber mehr und mehr Gewitter aus. (TT.com)

Tipps gegen Hitzebelastung Bei erhöhter Hitzebelastung gilt es, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, vor allem mit Wasser und (leicht) verdünnten Fruchtsäften sowie eine leichte und gut verdauliche Kost wie Obst, Salate und Gemüse zu achten.

vor allem mit Wasser und (leicht) verdünnten Fruchtsäften sowie eine leichte und gut verdauliche Kost wie Obst, Salate und Gemüse zu achten. Erledigungen und sportliche Betätigungen sollte man am besten auf die Morgen- und Abendstunden verschieben.

und sollte man am besten auf die Morgen- und Abendstunden verschieben. Bei einem Aufenthalt im Freien ist ein entsprechender Sonnenschutz , wie eine Kopfbedeckung und Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor, wichtig.

, wie eine und mit ausreichendem Lichtschutzfaktor, wichtig. Die Wohnung kann durch Rollläden und morgendliches Querlüften abgekühlt werden – dabei sollten unbedingt auch die Schranktüren geöffnet werden, um einen Hitzestau in den Schränken zu verhindern.

und morgendliches abgekühlt werden – dabei sollten unbedingt auch die Schranktüren geöffnet werden, um einen Hitzestau in den Schränken zu verhindern. Ebenfalls wird empfohlen, elektronische Geräte wie PC, Fernseher, Wäschetrockner und Geschirrspüler wegen der Abluftwärme sparsamer einzusetzen. Weitere Tipps hat Land in Zusammenarbeit mit den Tirol Kliniken in der Hitzeschutz-Kampagne „Einen kühlen Kopf bewahren" zusammengefasst.

