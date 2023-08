Netflix-Serie gibt Einblicke in den Skandal-Prozess von Johnny Depp und Amber Heard

Fairfax – Das kann doch nicht wahr sein. Nicht nur einmal denkt man sich das, während man die Netflix-Doku „Depp vs. Heard“ ansieht, in der 200 Stunden Videomaterial, viel davon aus dem Gerichtssaal, zu drei je 45 Minuten langen Folgen zusammengeschnitten wurden. Man bekommt Einblicke in brisante Beweismittel, etwa wie ein betrunkener Johnny Depp wild gegen Küchenschränke schlägt – heimlich gefilmt von seiner damaligen Frau Amber Heard. Wer wen wann geschlagen haben soll, die Frage, die eigentlich im Mittelpunkt des Prozesses steht, gerät fast in den Hintergrund.