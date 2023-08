Mehrere schwere Rad-Unfälle im Zillertal: Deutscher landete im Tuxbach, Slowake stürzte 30 Meter ab

Mayrhofen – Gleich mehrere schwere Fahrradunfälle ereigneten sich am Freitag im Zillertal: Gegen 11 Uhr streifte ein 47-jähriger Deutscher auf dem Weg neben dem Tuxbach einen Holzzaun, als er mit seinem Fahrrad Spaziergängern ausweichen wollte. Dabei kam er ins Schwanken und stürzte über eine Böschung in den Tuxbach. Die noch anwesenden Spaziergänger halfen dem Mann aus dem Bach und wählten den Notruf. Der 47-Jährige wurde in einer Arztpraxis in Tux versorgt – wie schwer er verletzt wurde, ist nicht bekannt.