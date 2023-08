Kane führte Bayern zu 4:0-Auftakterfolg in Bremen

Bremen – Rekordmeister FC Bayern ist erfolgreich in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Eine Woche nach dem ernüchternden 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig siegten die Münchner am Freitagabend bei Werder Bremen klar mit 4:0 (1:0). Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Harry Kane, der den ersten Treffer von Leroy Sane (4.) assistierte und später selbst zum zwischenzeitlichen 2:0 traf (74.).