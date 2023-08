US-Präsident Biden warnt vor Hurrikan "Hilary"

"Lebensbedrohliche und möglicherweise katastrophale Überschwemmungen sind in weiten Teilen von Baja California und Südkalifornien an diesem Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche wahrscheinlich", so die in Miami ansässige Behörde in ihrer jüngsten Mitteilung. Der stellvertretende Direktor des NHC, Jamie Rhome, warnte vor Überschwemmungsgefahren von San Diego bis Los Angeles und sogar Las Vegas, wobei das Risiko in der Gegend von Palm Springs besonders hoch ist. "Wenn Sie Pläne für das Wochenende haben, ist es wahrscheinlich an der Zeit, diese Pläne zu ändern", sagte Rhome.