Anklage wegen „wissentlicher“ Lüge: Ex-Kanzler Kurz muss vor Gericht

Kurz verband seine Darstellung gleich auch mit Kritik an der Justiz. Es sei „bemerkenswert und rechtsstaatlich nicht unbedenklich“, dass Medien von der bevorstehenden Anklage schon vor ihm als Angeklagtem erfahren hätten.

Der Prozess gegen Kurz, seinen früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli und Ex-Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner startet am 18. Oktober am Wiener Straflandesgericht. Richter Michael Radastzics hat vorerst drei Verhandlungstage anberaumt. Ein Urteil könnte am 23. Oktober fallen. Der Einzelrichter – er war bis zum Vorjahr bei der Staatsanwaltschaft Wien tätig – hat viel Arbeit vor sich: Der Strafantrag der WKStA hat mehr als 100 Seiten. Der gesamte Akt füllt mehrere Kisten.