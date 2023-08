Papageien-Gekreische störte Nachbarn: Der Krach der Vögel trieb ihn zur Klage

Innsbruck – Tierliebe wirkt oft polarisierend. Denn was dem einen die größte Freude ist, kann für andere zur tagtäglichen Qual werden. So sorgen Tiere nicht selten für Katerstimmung in Hausgemeinschaften – tierische Klagen folgen. In Tirol waren davon schon Hennen, Gockel, Enten, Katzen und Hunde betroffen.