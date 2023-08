635 Millionen Umsatz: PC-Spiel „Dead Island 2" der Tiroler Firma Plaion reißt voll durch

Höfen – Freude in der Unternehmenszentrale in Höfen. Die Plaion Group, die früher Koch Media hieß, schließt das mit 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr „mit einem profitablen und starken Umsatzwachstum von 23,2 Prozent auf 635 Millionen Euro ab. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft“, sagt Plaion-Group-Geschäftsführer Reinhard Gratl.