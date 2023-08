Landesrätin Hagele bei „Tirol Live" über Frauen in der Politik und stärkere Gemeinden

Landesrätin Cornelia Hagele will als künftige ÖVP-Bezirksobfrau Innsbruck-Land die Gemeinden stärken. Außerdem spricht sie über die Sichtbarkeit von Frauen in der Politik.

Innsbruck – „In allen Bereichen müssen Frauen mitgedacht werden“, sagt Landesrätin Cornelia Hagele in „Tirol Live“. Hagele will aber nicht nur die Gesundheitskompetenz von Frauen stärken. Es soll ja – wie berichtet – mehr unabhängige Anlaufstellen für Frauen, aber auch Mädchen geben. Auch Gendermedizin soll mehr Stellenwert bekommen. Hagele will, dass Frauen grundsätzlich „mehr gesehen werden“.