Auto kollidierte in Kirchdorf mit Traktoranhänger: Zwei Kinder verletzt

Kirchdorf – Ein Familienvater ist am Freitag bei einem Überholmanöver mit seinem Auto in Kirchdorf mit einem Traktor kollidiert. Der 44-Jährige wollte das Gespann mit Anhänger laut Polizei kurz nach 13 Uhr auf der B 178 überholen, übersah dabei jedoch, dass der Traktor gerade nach links in ein Feld einbog.