„Katrin ohne H“ und „die Bacher“ erhalten Tiroler Poetry-Slam-Preise

Innsbruck, Schwaz –Der seit 2020 vom Land Tirol und der Stadt Innsbruck vergebene Poetry-Slam-Preis geht heuer an die 1994 geborene Innsbruckerin Katrin Rauch, die als „Katrin ohne H“ seit Jahren auf den kleinen und größeren Slampoesie-Bühnen Österreichs erfolgreich ist. Die Auszeichnung ist mit 2500 Euro dotiert. „‚Katrin ohne H‘ ist nicht nur im organisatorischen Bereich sehr aktiv, sie moderiert auch diverse Poetry Slams im ganzen Land und hat sich selbst als ‚Spoken Word Poetin‘ über die Tiroler Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht“, begründet die Jury – bestehend aus den Autoren Markus Köhle und Martin Fritz sowie Stromboli-Leiterin Julia Mumelter – ihre Preisempfehlung.

Der Förderpreis in Höhe von 1000 Euro geht an Anna Maria Mühlbacher, die als „die Bacher“ seit 2019 als Slampoetin aktiv ist. Auch Mühlbacher, Jahrgang 1993 und in Schwaz wohnhaft, steht bei Slams nicht nur auf der Bühne, sondern ist auch organisatorisch und als Moderatorin tätig. (TT)