Enchiladas, Jugendhilfe und Rundreisen: Tiroler Student über sein Volontariat in Mexiko

Der junge Oberländer Student Elias Krabichler ist ein Jahr in Mexico. Der Volontär arbeitet für ein Projekt, das jungen Menschen hilft. Seine Freizeit nützt der Tiroler zum Reisen.

Imst, León – Im Winter 2021 kam Elias Krabichler das erste Mal während seines Auslandsstudiums mit der Idee eines Volontariatsjahres in Berührung. Weil ihm Auslandserfahrungen ohnehin gut gefielen und er über die modernen Kommunikationsmöglichkeiten gut mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben konnte, bewarb er sich für ein Jahr und kam nach Mexico.

Hier in León, einer Stadt rund 400 Kilometer nördlich von Mexico-City, engagiert sich der junge Student für die „brigada de la alegría“. Diese „Brigade der Freude“ kümmert sich um Jugendliche aus problematischem Umfeld. Sei es in Entziehungskliniken oder in Jugendhaftanstalten. „Was die Kids angestellt haben, für welche Tat sie ihre Strafe absitzen müssen, ist für uns nicht maßgeblich. Wir wissen aber wohl, dass die Verurteilungen bis zu Drogenhandel und Mord reichen“, bestätigt Elias Krabichler, der aus Arzl-Ried bei Imst stammt.