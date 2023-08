Der letzte WM-Schritt verspricht Historisches

Sydney – Harry Kane fiebert vor dem Fernseher mit und in England ist die Euphorie vor dem WM-Finale der Fußballerinnen ähnlich groß wie in Spanien. Zum Abschluss eines weltweit beachteten Turniers wird es am Sonntag (12 Uhr MESZ/ORF1, ZDF) in Sydney jedenfalls einen neuen Titelgewinner geben.

Für den englischen Fußball-Verband FA wäre es der erste WM-Titel seit dem Final-Triumph 1966 gegen Deutschland. Erfolgstrainerin Sarina Wiegman bestreitet das vierte Endspiel bei einem großen Turnier hintereinander, nachdem ihre Auswahl im Halbfinale Mit-Gastgeber Australien mit 3:1 bezwungen hatte. Wiegman hatte im vergangenen Jahr mit England die Heim-EM gewonnen. Sie war außerdem 2017 mit den Niederlanden Europameisterin und zwei Jahre später WM-Zweite. „Es ist unglaublich, was passiert ist. Wir haben die Unterstützung gespürt, hier, aber auch auf der anderen Seite der Welt in Großbritannien.“

Auch für Spanien wäre es 13 Jahre nach dem Triumph der Männer der erste WM-Titel bei den Frauen. Angesichts dieser Riesenchance will Nationaltrainer Jorge Vilda auch nicht mehr über seine Probleme mit Spielerinnen sprechen. Der 42-Jährige ging am Samstag nicht auf die gleich erste Frage ein, die in diese Richtung zielte. „Nächste Frage!“, sagte Vilda nur. Vergangenen Herbst hatte 15 Nationalspielerinnen in einer Mail ihren vorläufigen Rücktritt aus der spanischen Auswahl erklärt. Sie erläuterten, dass sie die Situation unter Vilda und seinem Trainerteam „erheblich“ in ihrem „emotionalen Zustand“ und ihrer „Gesundheit“ beeinträchtige. Der Verband hatte sich vor Vilda gestellt ... (dpa)