Drei Kletterer im Kaisertal von fußballgroßen Steinen getroffen

Kufstein – Drei Alpinisten aus Deutschland sind am Samstag in der Früh bei einer Klettertour im Kaisertal von fußballgroßen Steinen getroffen und teils schwer verletzt worden worden. Zu dem Unfall kam es gegen 7 Uhr, nachdem die drei Männer in die Route „Via Aqua“ eingestiegen waren. Die Tour führt auf die Kleine Halt (2116 Meter). Etwa 60 Meter oberhalb der Kletterer brach Felsgestein aus, das auf das Trio niederging.