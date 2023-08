92-Jährige Tirolerin beim Überqueren einer Straße in Innsbruck von Auto erfasst

Innsbruck – Beim Überqueren der Prinz-Eugen-Straße in Innsbruck ist am Samstagvormittag eine 92-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Seniorin wollte gegen 10.30 Uhr über die Fahrbahn gehen. Eine 81-jährige Autofahrerin, die auf der Straße in Richtung Norden unterwegs war, sah die Passantin zu spät. Trotz Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.