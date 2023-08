TT-Café in Kufstein: Heißer Kaffee, heißes Thema und coole Gäste

Kufstein – Noch ist er nicht vorbei, der Sommer. Die Besucher des TT-Cafés am Kufsteiner Fischergries konnten am Samstag ihr Frühstück bei strahlendem Sonnenschein genießen. Serviert wurde neben Testa Rossa caffè von Wedl, frischem Gebäck aus der Hofer Backbox, Mineralwasser von Silberquelle und entspannender Musik von Primetime auch ein Einblick in den Pflegealltag. Bei der Gesprächsrunde mit TT-Chefredakteur Marco Witting bekamen jene eine Bühne, die im Alltag nicht so oft zu Wort kommen.

Dennoch bricht sie eine Lanze für den Beruf, der wunderschön, abwechslungsreich und attraktiv („Es gibt so wahnsinnig viele nette Menschen“) sei. Während der Corona-Pandemie habe sich ein Imageproblem entwickelt, das junge Menschen von der Branche abschrecke. Mit dem normalen Alltag hätten die Schilderungen wenig zu tun. „Man sah ja nur noch erschöpfte Pfleger am Gang liegen.“

In und um Kufstein werde viel unternommen, um Nachwuchs-Pflegekräfte zu erreichen, lobte Kapfinger-Putz. „Ob wir aus diesen Aktivitäten ernten, werden wir in ein paar Jahren sehen. Das Schlechteste wäre, nichts zu tun.“

Das sieht man auch beim Gesundheits- und Sozialsprengel Kufstein-Schwoich-Thiersee so. Eine Pensionswelle steht an, berichtete Ergotherapeutin Nicole Paukner. Fünf bis acht Personen könnte man direkt anstellen – der Bedarf wäre gegeben. Immerhin: Man will das Angebot im Sprengel ausbauen, besonders in den Randgemeinden. Im Jänner startet das Beratungszentrum, in Thiersee ist eine Tagespflege geplant.