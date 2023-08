Pazifik-Hurrikan "Hilary" zieht weiter auf Mexiko und USA zu

Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) soll der Sturm nach Angaben des US-Hurrikanzentrums die USA erreichen und über Südkalifornien hinwegziehen. Zwar werde er sich bis dahin voraussichtlich zum Tropensturm abschwächen. Dennoch würden im Süden des Bundesstaates starke Regenfälle und "gefährliche bis katastrophale Überschwemmungen" erwartet. Gouverneur Gavin Newsom hatte am Samstag für weite Teile des Südens von Kalifornien den Notstand ausgerufen.

Berichten zufolge hatte "Hilary" am Samstag ein erstes Todesopfer gefordert. Ein Mann kam in Folge des Durchzugs von "Hilary" entlang der Pazifikküste von Nordwestmexiko ums Leben, wie die mexikanische Zeitung "El Universal" berichtete. Demnach wurde ein Lieferwagen in der Gemeinde Navolato in Sinaloa weggeschwemmt. Der Fahrer wurde einige Kilometer vom Unglücksort entfernt tot aufgefunden.

Die Behörden in Kalifornien forderten einige Anrainerinnen und Anrainer in Küstennähe oder höher gelegenen Gebieten auf, ihre Häuser zu verlassen. Naturparks wurden geschlossen und Sportveranstaltungen verschoben. Regionale Medien berichteten bereits am Samstag von reißenden Strömen an der Küste von Kalifornien und Gewittern. Die Direktorin des Katastrophenschutzes in Kalifornien, Nancy Ward, warnte, "Hilary" könne einer der "verheerendsten Stürme" sein, die den Bundesstaat seit mehr als einem Jahrzehnt getroffen haben. Sie wies darauf hin, dass Anrainerinnen und Anrainer sich auf Stromausfälle einstellen müssten.