Alcaraz, Djokovic machen Cincinnati-Gewinner unter sich aus

Das Masters-1000-Turnier in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio hat sein programmiertes Finale. Am Sonntag stehen sich Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, die derzeit besten Tennisspieler der Welt, im Endspiel gegenüber. Der Spanier Alcaraz rang am Samstag (Ortszeit) den Polen Hubert Hurkacz 2:6,7:6(4),6:3 nieder, während Djokovic gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 7:6(5),7:5 gewann. Das Finale des WTA-Turniers in Cincinnati bestreiten Coco Gauff und Karolina Muchova.