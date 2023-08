Nicht nur an heißen Tagen: Gratis Wasser in 1100 Innsbrucker Geschäften

Innsbruck – „Coole“ Plätze sind an Hitzetagen besonders in der Stadt begehrt. Umso mehr, wenn es dort Gratis-Wasser zum Erfrischen gibt. Was wenige wissen: Insgesamt 1100 Innsbrucker Geschäfte und Firmen machen mittlerweile bei der vor zwei Jahren gestarteten Aktion „cool-INN“ mit – überall dort, wo ein blauer Aufkleber am Eingang angebracht ist, kann man Wasser auffüllen.