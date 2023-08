Debatte um Cannabis-Legalisierung in Österreich: Erlaubtes Kiffen mit Regeln?

Drogenberater sprechen sich für eine Legalisierung von Cannabis ab 18 Jahren in Österreich aus. Damit könnte man auch vor gefährlichen synthetischen Drogen aus dem Internet schützen.

Innsbruck – In Deutschland ist künftig der Besitz und Konsum von 25 Gramm Cannabis mit einem THC-Gehalt von maximal 10 Prozent erlaubt – die TT berichtete. In Österreich ist Kiffen verboten, es gibt aber Diskussionen um eine Legalisierung der Droge, auch wenn diese per Gesetz derzeit nicht angedacht ist.