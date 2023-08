Mix aus Italienischkurs und Kulturvermittlung: Laura Manfredi erklärt Tiroler Geschichten „all'italiana“

Innsbruck – Die kleine Runde, die sich im Foyer des Volkskunstmuseums in Innsbruck eingefunden hat, besteht vor allem aus Frauen. „Das ist meistens so, wir Frauen sind einfach wissbegieriger“, scherzt Laura Manfredi, die ihre Gruppe zum monatlichen „Ci vediamo al museo“ in einem der Innsbrucker Landesmuseen begrüßt. Und zu jenen, die neu dabei sind, in ihrer Muttersprache meint: „Parliamo italiano!“