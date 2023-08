NFL-Test Patriots gegen Packers wegen schwerer Verletzung abgebrochen

Green Bay - Das Vorbereitungsspiel der NFL-Teams New England Patriots und Green Bay Packers ist am Samstag wegen einer schweren Verletzung von Isaiah Bolden abgebrochen worden. Der 23-jährige Verteidiger der Patriots blieb nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Calvin Munson zunächst regungslos liegen und musste nach erster Behandlung auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Im Anschluss entschieden beide Football-Teams, die Partie beim Stand von 21:17 für New England abzubrechen.