Stark alkoholisierter Mann verursachte in Ampass Unfall mit Verletztem

Nachdem er in seinem Firmenfahrzeug mit einem Baum kollidiert war, flüchtete ein 27-jähriger Pole zu Fuß Richtung Hall. Ein 23-Jähriger wurde dabei verletzt, der Täter konnte nach einer Drohnen-Suchaktion gefasst werden.

Ampass – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 3.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Ampass: Ein stark alkoholisierter 27-Jähriger kam vor der Ortseinfahrt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum.