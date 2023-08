100-m Gold bei Leichtathletik-WM an US-Amerikaner Lyles

Budapest - Noah Lyles hat am Sonntag bei der Leichtathletik-WM in Budapest die 100 m gewonnen. Bei Windstille setzte er sich in 9,83 Sek. vor Letsile Tebogo (BOT/9,88) und Zharnel Hughes (GBR/9,88) durch. Die 10.000 m holte sich zum dritten Mal in Folge Joshua Cheptegei (UGA/27:51,42 Min.), im Hammerwurf schlug der Kanadier Ethan Katzberg zu (81,25 m), im Weitsprung die Serbin Ivana Vuleta (7,14 m). Sarah Lagger wurde im Siebenkampf beim Triumph der Britin Katerina Johnson-Thompson 17.