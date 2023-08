Motorradfahrer in Hinterriß verletzt, Fahrerflucht in Eben am Achensee

Bei einem Unfall in Hinterriß überschlug sich ein 54-Jähriger mehrmals. In Eben wurde eine 15-jährige Mopedlenkerin verletzt.

Hinterriß, Eben – Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde am Sonntagnachmittag ein 54-jähriger Motorradlenker nach einem Unfall in Hinterriß. Der Mann war gegen 15.30 Uhr in Richtung Eng unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor. Das Motorrad überschlug sich mehrere Male, der Lenker blieb im angrenzenden Feld mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen.