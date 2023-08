Viel Positives, ein Skandal: 150.000 feierten beim Frequency Festival

Die Razzia der Finanzpolizei sorgte nicht nur bei Security-Mitarbeitern für Aufregung am letzten Tag des Frequency Festivals.

St. Pölten – Die Zeltplätze sind leer, die Bühnen sind abgebaut: Das Frequency Festival war musikalisch gesehen schon Samstagnacht nach einem beeindruckenden Abschluss-Feuerwerk Geschichte, sorgte jedoch am Sonntag wegen einer Polizeirazzia noch für Schlagzeilen:

Stimmung: 150.000 Musik-Fans besuchten das Festival von 17. bis 19. August. Unter anderem Bands wie Die Ärzte, Limp Bizkit und Imagine Dragons heizten die Stimmung bei über 30 Grad weiter auf. Das nächste Frequency Festival wird im kommenden Jahr von 15. bis 17. August in Szene gehen.

Finanzpolizei: Eine Kontrolle des Sicherheits- und Lieferpersonals am Festivalgelände gab es am Samstag seitens der Finanzpolizei. „Schon bei Eintreffen der Beamten machten sich dutzende Security-Mitarbeiter und Essenslieferanten aus dem Staub. Sie wurden offenbar durch eine SMS-Nachricht vor den Kontrollen gewarnt“, hieß es in einer Aussendung des Finanzministeriums.