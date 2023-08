Bank Austria blitzt bei oberstem Gerichtshof ab, BTV-Chef erfreut

Der Streit um Einfluss und Kontrolle zwischen der 3-Banken-Gruppe und der Bank Austria, der größten Einzelaktionärin bei Oberbank, BKS und BTV, dauert bereits seit 2019 an. Kern des Disputs sind Kapitalerhöhungen der 3-Banken-Gruppe, die wechselseitige Verflechtungen aufweist.

Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV erklärte dazu in einer ersten Reaktion: „Wir waren uns zu jedem Zeitpunkt sicher, dass wir juristisch einwandfrei aufgestellt sind, wie ich auch in fünf Hauptversammlungen ausführlich dargelegt habe. Wir freuen uns daher sehr darüber, dass das Höchstgericht unsere Rechtsansicht in vollem Umfang bestätigt.“ Die UniCredit hatte die aus 22 Einzelklagebegehren bestehende Klage gegen die BTV eigens erhoben, um die bislang erfolglos erhobenen Vorwürfe vom Obersten Gerichtshof geklärt zu bekommen – und blitzte damit ab. (TT, APA)