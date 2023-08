Offener Brief an Mattle: Anzengruber stellt Führungsanspruch in Innsbrucker Stadt-VP

Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber hat am Sonntag in einem offenen Brief an LH Anton Mattle bekräftigt, als VP-Bürgermeisterkandidat und Stadtparteiobmann kandidieren zu wollen – und fordert eine Mitgliederbefragung. Kritik an den Aussagen Anzengrubers kam Montagvormittag von ÖVP-Landesgeschäftsführer Sebastian Kolland.