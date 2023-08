Golfer-Straka nach Punktlandung für Tourfinale qualifiziert

Sepp Straka hat mit einer Punktlandung doch noch eines der begehrten Tickets für das FedEx-Finalturnier der PGA-Golftour in Atlanta ergattert. Dem Wiener gelang am Schlusstag der BMW Championship in Illinois eine 66er-Runde von vier unter Par, mit der er sich um sechs Positionen auf Platz 37 verbesserte. Dadurch eroberte Straka im Gesamtranking als 30. den letzten Startplatz für die mit 20 Millionen Dollar dotierte Tour Championship ab Donnerstag in Georgia.

Diese nimmt er als 24. der Weltrangliste in Angriff, was eine neue Topplatzierung für ihn bedeutet. Nach seinen ersten Runden in Olympia Fields war Straka im virtuellen FedEx-Ranking aus den Top-30 gerutscht, am Entscheidungstag bewies der 30-Jährige mit seiner besten Runde im Turnierverlauf aber Nervenstärke.

Bis seine wie auch im Vorjahr geschaffte Teilnahme am Finalturnier feststand, musste er aber lange zittern. Straka hatte nach stundenlangem Warten und Bedienen der einschlägigen Handy-App erst kurz vor dem Check-in seines Heimfluges am Flughafen von Chicago Gewissheit. "Ich habe die Tour-App den ganzen Nachmittag so oft aktualisiert, bis die Batterie leer war", erzählte Strake über die bangen Stunden kurz bevor sein Telefonakku aufgebraucht war.

Zu guter Letzt ging es sich haarscharf mit der Qualifikation aus. "Es ist so unglaublich schwer, es bis nach Atlanta zu schaffen. Du musst ein großartiges Jahr haben, und dann auch noch die Play-offs gut spielen", sagte Straka. "Dies5mal habe ich viel Hilfe von anderen gebraucht, und die nehme ich gerne, wenn ich sie bekomme. Jetzt bin ich einfach nur happy, dass ich wieder dabei bin." Dadurch blieb ihm nur eine Zwischenstopp-Übernachtung in seiner Wahlheimat Alabama. Bereits am Montag ging es ins benachbarte Georgia weiter, wo er seine Jugend verbracht hat.

Als Führender der FedEx-Rangliste geht Scottie Scheffler in den Showdown im East Lake Club, bei dem der Sieger einen Bonus von 18 Millionen Dollar erhält. Den mit 3,6 Millionen dotierten Titel in Illinois trug nach einer Platzrekordschlussrunde von 61 der Norweger Viktor Hovland vor Scheffler davon. Hovland qualifizierte sich dadurch über die Ranglisten für das europäische Ryder-Cup-Team.

Auch Straka darf nach seinem hervorragenden Jahr mit einem PGA-Turniersieg und dem sensationellen zweiten Rang bei den British Open noch auf die Teilnahme Ende September in Rom hoffen. Er ist einer der Kandidaten für eine persönliche Nominierung durch Kapitän Luke Donald.