Straka dank starkem Abschluss in Illinois bei Finalturnier

Sepp Straka hat ein Ticket für das FedEx-Finalturnier der Golfprofis in Atlanta in der kommenden Woche ergattert. Dem Wiener gelang am Sonntag am Schlusstag der BMW Championship in Illinois eine 66er-Runde von vier unter Par, mit der er sich vom 43. Platz aus um sechs Positionen verbesserte. Dadurch eroberte Straka im Gesamtranking als 30. den letzten Startplatz für die hoch dotierte Tour Championship.