Arevalo in Stichwahl um Guatemalas Präsidentenamt voran

Bei den Präsidentschaftswahlen in Guatemala hat sich der Mitte-links-Kandidat Bernardo Arevalo am Sonntag in einer Stichwahl gegen die ehemalige First Lady Sandra Torres durchgesetzt. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen lag Arevalo mit knapp 60 Prozent vor Torres mit knapp 36 Prozent, wie aus vorläufigen Zahlen der Wahlbehörde hervorgeht. Die Organisation Amerikanischer Staaten erklärte, die Wahlen seien nach Angaben der 86 Wahlbeobachter vor Ort reibungslos verlaufen.