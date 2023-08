Heiße Debatte um Zinsen: „Brauchen keine staatlichen Eingriffe“

Hypo-Tirol-Chef Alexander Weiß plädiert bei Kunden-Problemen mit den steigenden Zinsen für Individual-Lösungen.

Wien – Der Vorstandsvorsitzende der Hypo Tirol Bank, Alexander Weiß, hat sich optimistisch gezeigt, dass sich in der heiß diskutierten Zinsen-Frage die heimischen Bankenvertreter mit der Politik auf „gute Lösungen“ einigen werden. Er gehe davon aus – und trete auch dafür ein –, dass es „kundenindividuelle Lösungen gebe, um „wirkliche Härtefälle“ abfedern zu können, sagte Weiß der APA. Ein „neues Instrumentarium“ oder staatliche Eingriffe bzw. Gesetze brauche es nicht.

Dass der Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ) und Erste-Group-Chef Willibald Cernko zuletzt angekündigt hat, dass die heimischen Banken Kreditnehmern mit variabel verzinsten Krediten, die in Probleme geraten, entgegenkommen wollen sowie in den nächsten Tagen Details bekannt zu geben, geht für Weiß – ohne unmittelbar in die Gespräche involviert zu sein – in die von ihm befürwortete Richtung ebenjener „kundenindividuellen Lösungen“. Es gehe wohl darum, bestimmten „Gruppen von Kunden“ Sicherheit zu geben, so der seit Anfang Mai amtierende Vorstandsvorsitzende. Den „wirklichen Härtefällen“, die es „immer geben wird“, könne nur geraten werden: „Gehen Sie rechtzeitig zum Kundenbetreuer und erarbeiten Sie mit ihm eine Lösung.“ Die Mitarbeiter seien auch „angehalten, sich verstärkt um die Kunden zu bemühen.“ „Ein ehrliches, zeitnahes Widmen und ein ebensolches Kümmern ist notwendig – wie wir das immer machen“, betonte Weiß. „Es ist alles vorhanden, um das Ganze kundenindividuell lösen zu können“, zeigte sich Weiß überzeugt.

Dass das Sozialministerium den Verein für Konsumenteninformation mit einer Verbandsklage gegen den Bankensektor beauftragt hat, wollte Weiß nicht kommentieren. Dazu kenne er das Verfahren zu wenig und gebe es auch Berufenere als ihn als „Vertreter einer Regionalbank“. Er wolle keine Zurufe erteilen, sondern nur auf das vorhandene Instrumentarium hinweisen. „Ich bin guter Dinge, dass in den Gesprächen jetzt gute Lösungen entstehen. Alle Themen und Argumente liegen am Tisch“, so der Hypo-Tirol-Chef.

Hinsichtlich der Diskussion über steigende Zinsüberschüsse der Banken, also hohe Kredit- und niedrige Sparzinsen, betonte Weiß, dass man von einem „langjährigen Negativzinsniveau“ in ein „normaleres Zinsumfeld“ gekommen sei. Mit immer wieder aufgebrachten Forderungen nach gesetzlichen Eingriffen wie einer Bankensteuer oder Übergewinnsteuer bzw. zusätzlichen Regulierungen kann der Bankmanager wenig anfangen: „Wir haben einen gut funktionierenden und zu Recht stark regulierten Bankensektor in Österreich. Da ist kein Bankenbashing angesagt.“ Bezüglich der stetigen und heftigen Debatte um die ursprünglich verschärften Vergaberegeln für Immobilienkredite, die von Politik und Bankenseite in den vergangenen Monaten stark kritisiert worden waren, zeigte sich Weiß recht zurückhaltend und auch gelassen. Er verwies etwa auf erzielte Lösungen für Zwischenfinanzierungen, die viel besser geregelt worden seien, sowie auf den Ratschlag der Aufsichtsbehörde, „den Fixzins nicht außer Acht zu lassen“.

Die Regelungen sind, wie sie sind, sie sind für alle gleich, wir haben uns alle an die Regeln zu halten. Aber sie werden gemonitort. Und die KIM-Verordnung (Verordnung zu den verschärften Vergaberegeln, Anm. d. Red.) hat ein Ablaufdatum“, betonte Weiß. (TT.com, APA)