Filmfest St. Anton: 16 Mal ins Abenteuer gestürzt

Vom 23. bis zum 26. August werden im Arlberg WellCom wieder 16 ganz unterschiedliche Dokumentationen präsentiert – eröffnet wird es am Mittwoch um 20 Uhr mit der Vorführung des Films „Der Weltrekord auf 7492 Meter Höhe (1970)“, zu dem auch zwei Teilnehmer der damaligen Expedition, Karl „Charly“ Gabl und Gerhard Markl, erwartet werden. Das Finale bestreitet am Samstag „Sturm am Manaslu“ von Reinhold Messner.

Mit dem Film „That’s Home“ wird außerdem ein inspirierender Film über den Ötztaler Alpinisten Tobias Holzknecht gezeigt, die Arlberger Skigröße Sebi Mall führt vor, dass es zum Skifahren gar nicht so viel Schnee braucht, und in „How Hard is Hard“ klettert Jacopo Larcher die aktuell schwierigste Trad-Route im Yosemite-Nationalpark. Zu guter Letzt begleitet der Film „From the Alps to the North Sea“ den Musiker Manu Delago auf einer 1500 Kilometer langen Reise von Innsbruck nach Amsterdam.