WM-Silber für Tiroler Thum im Teambewerb

Baku – Erfolgsnachrichten gab es gestern bei der Weltmeisterschaft der Sportschützen in Baku (AZE): Der Tiroler Andreas Thum schnappte sich im Teambewerb an der Seite von Andreas Schmirl und Patrick Diem im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch WM-Silber. Gold ging zudem an den Niederösterreicher Schmirl.