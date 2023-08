12 Talente auf dem Weg zum Traumberuf: Tiroler Journalismus-Akademie gestartet

Innsbruck – Erst kürzlich feierte die Tiroler Journalismusakademie ihr zehnjähriges Bestehen. Mit dem heutigen Start des Lehrgangs geht die bekannte Bildungseinrichtung nun in die nächste Runde. Auf zwölf TeilnehmerInnen warten fünf intensive und lehrreiche Wochen. Sie bekommen nun die Möglichkeit, in rund 50 Halbtagseinheiten Journalismus in Theorie und Praxis kennenzulernen.