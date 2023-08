Bergsteiger gerieten auf Marmolata in Not: Südtiroler und Österreicher per Heli gerettet

Trient, Bozen – Ein 31-jähriger österreichischer Alpinist, der zusammen mit einem Südtiroler (35) auf dem Marmolata-Massiv im norditalienischen Trentino in Schwierigkeiten geraten war, ist mit einem Hubschrauber geborgen und ins Tal gebracht worden. Die beiden Bergsteiger waren am Sonntag in der Marmolata-Südwand unterwegs gewesen, als sie etwa 100 Meter unter dem Gipfel von der Route abkamen, wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet.