Unter Heu begraben: Mann in Umhausen tot in Stadel gefunden

Nur mehr tot konnte am Sonntag in Umhausen ein 57-Jähriger gefunden werden. Der Österreicher wurde bei Heuarbeiten leblos unter dem Heu entdeckt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Umhausen – Zu einem tragischen Unfall kam es am Sonntag in der Gemeinde Umhausen. Am Nachmittag war ein 57-jähriger Österreicher zusammen mit anderen Personen mit Heuarbeiten beschäftigt. Kurz nach 15 Uhr brachte ein 34-Jähriger die erste Fuhre Heu in den Stadel und fuhr danach wieder auf das Feld zurück, um weiteres Heu zum Einlagern zu holen. Der 57-Jährige blieb dabei im Stadel zurück.