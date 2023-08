Kurznachrichtendienst Threads soll Web-Version bekommen

Der Facebook-Dachkonzern Meta will wohl schon diese Woche eine Webversion seines Kurznachrichtendienstes Threads an den Start bringen. Die Anwendung gilt als direktes Konkurrenzangebot zu Elon Musks Plattform X, ehemals Twitter. Die Einführung kann ein Indiz dafür sein, dem schwindenden Interesse an der Plattform entgegenzusteuern und Werbetreibende für die Plattform zu gewinnen.