Sieben ermordete Babys: Ex-Krankenschwester in Großbritannien bekommt lebenslänglich

Sie gilt als schwerste Babymordserie in der jüngeren britischen Geschichte: Ex-Krankenschwester Lucy L. (33) hat während ihrer Dienstzeit am „Countess of Chester Hospital“ sieben Babys ermordet und sechs weitere Mordversuche unternommen. Nun wurde sie – als vierte Frau in Großbritannien – zu lebenslanger Haft verurteilt.

Manchester – Wegen Mordes an sieben Babys und Mordversuchs an sechs weiteren muss die 33-jährige, ehemalige Krankenschwester Lucy L. den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Der Richter verkündete am Montag in Manchester die Höchststrafe, zu der bisher erst vier Frauen in England verurteilt wurden: lebenslange Haft ohne Chance auf vorzeitige Entlassung.

L. arbeitete von 2011 bis 2018 auf der Neonatologie des „Countess of Chester Hospital“ und ermordete dort von 2015 bis 2016 insgesamt sieben Babys – zwei der sieben Opfer waren Drillingsbrüder. Sechs weitere Mordversuche scheiterten, die Babys konnten gerettet werden. Umgebracht habe sie ihre Opfer dem Guardian zufolge, indem sie ihnen Luft injiziert, sie mit Insulin vergiftet und ihre Atemwege blockiert habe.

Wegen der hohen Sterblichkeitsrate während ihrer Schicht schöpfte die Krankenhaus-Belegschaft schließlich Verdacht. Im Juli 2016 wurden Ermittlungen eingeleitet, erst drei Jahre später – am 03. Juli 2018 – wurde die Baby-Mörderin festgenommen.

Eine Jury hatte die ehemalige Krankenschwester dann am vergangenen Freitag wegen mehrerer Morde und Mordversuche verurteilt. Sie habe auf eine Weise gehandelt, „die den normalen menschlichen Instinkten, Babys zu pflegen und zu betreuen, völlig zuwiderlief“, begründete der zuständige Richter seine Entscheidung. Es handle sich um einen „groben Vertrauensbruch“.

Auf der Besuchertribüne des Mordprozesses, der als einer der längsten in der Geschichte des Manchester Crown Court gilt, fanden sich auch hinterbliebene Eltern wieder, um die Verkündung des Strafmaßes mitzuverfolgen.

Bisher vier Frauen in Großbritannien zu lebenslanger Haft verurteilt

L. ist die vierte Frau in Großbritannien, die zur Höchststrafe verurteilt wurde – zwei dieser Frauen sitzen aktuell in Haft, die dritte starb bereits hinter Gittern.

Sie wurde in zahlreichen Fällen verurteilt, in zwei allerdings freigesprochen. In zwei weiteren Fällen konnte sich die Jury nicht auf eine Entscheidung einigen. Es wird vermutet, dass L. weitere Babys während ihrer Anstellung als Krankenschwester misshandelt hat.

L. betonte stets ihre Unschuld und verweigerte die Teilnahme an der Strafmaßverkündung. Es handelt sich um die schwerste Babymordserie der jüngeren britischen Geschichte. (APA, dpa, TT.com)