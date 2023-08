Koch alpin baut neuen Standort in Innsbruck

Innsbruck – Am Montag fand die Grundsteinlegung für den neuen Firmenstandort von Koch alpin in Innsbruck statt. Die Firma zählt seit ihrer Gründung 1978 zu den führenden Herstellern von Steigfellen für Tourenski. Außerdem ist das Familienunternehmen eine Branchengröße im Vertrieb von Outdoorausrüstung.

Nachdem Koch alpin in den letzten Jahren rasant gewachsen ist, suchte der Outdoor-Spezialist nach Möglichkeiten, sich zu vergrößern. Fündig wurde man in Innsbruck. Die Firma übernimmt ein städtisches Grundstück in der Doktor-Franz-Werner-Straße mit rund 4200 Quadratmetern im Baurecht. „Aktuell haben wir drei Produktionsstandorte und eine externe Lagerfläche“, erläutert Werner Koch, Geschäftsführer von Koch alpin. Mit dem neuen Firmensitz könne man alles an einen Standort holen und die ausgelagerten Bereiche in das neue Gebäude integrieren.

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi unterstrich bei der Grundsteinlegung besonders die flächenschonende Bebauung, verbunden mit einer hohen Arbeitsplatzdichte. „Der Entwurf mit Tiefgarage, E-Bike-Ladestation, Photovoltaikanlage sowie Dachbegrünung entspricht einer nachhaltigen Bauweise“, so Willi. Wirtschaftsstadträtin Christine Oppitz-Plörer hob besonders hervor, wie wichtig innovative Familienunternehmen wie Koch alpin als „Säulen und Rückgrat“ für den Wirtschaftsstandort Innsbruck seien. Wirtschaftslandesrat Mario Gerber betonte die „wertvolle Unterstützung“ der Standortagentur Tirol, die die Koch alpin bei der Standortsuche und diversen behördlichen Angelegenheiten begleitet hat. „Wir legen neben der Betriebsansiedlung in- und ausländischer Unternehmen in Tirol auch einen besonderen Fokus auf das Wachstum heimischer Unternehmen“, so Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol.

Die Fertigstellung und der Einzug in das neue Gebäude der Koch alpin sind für das 4. Quartal 2024 bzw. 1. Quartal 2025 geplant. Die aktuelle MitarbeiterInnenanzahl soll am neuen Standort in mehreren Ausbauetappen von aktuell 20 auf rund 30 aufgestockt werden. (TT)