Russland: Zwei ukrainische Drohnen nahe Krim abgewehrt

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei ukrainische Drohnen nahe der russisch besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt. Die beiden unbemannten Luftfahrzeuge seien am späten Montagabend rund 40 Kilometer nordwestlich der Krim über dem Schwarzen Meer abgestürzt, teilte das Ministerium in der Nacht zum Dienstag bei Telegram mit. An den Moskauer Flughäfen wurden indes in der Nacht zum Dienstag Starts und Landungen ausgesetzt oder verzögert.