Unfall beim Stand-Up-Paddling am Inn: Passanten retteten 44-Jährigen vor Ertrinken

Beim Surfen auf einer stehenden Welle in der Innschleife bei Angath stürzte ein Mann vom SUP und verhedderte sich in der Sicherungsleine. Passanten bargen den Mann. Die Reanimation durch den Notarzt war erfolgreich.

Angath – Eine abenteuerliche Unternehmung wurde einem 44-jährigen Mann am Montag beinahe zum Verhängnis. Der Mann war mit seinem zwölfjährigen Sohn und einem Stand-Up-Paddel (SUP) an der Innschleife bei Angath. Die beiden wollten dort eine stehende Welle surfen. Dazu befestigten die beide das SUP mittels Wurfsack am Ufer, um das Abtreiben zu verhindern.