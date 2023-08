Kartoffelsalat aus der Dose und anderes „Convenience Food“ in der Gastronomie

Der Kartoffelsalat aus der Dose. Der vakuumverpackte, gezupfte Salat. Der gefrorene Apfelstrudel. Alles vorbereitet bzw. fertig zubereitet und zugekauft. So genanntes „Convenience Food“ ist in der Gastronomie schon länger Thema. Wobei die Gründe dafür, anders als das, was dem Gast kredenzt wird, hausgemacht sind.