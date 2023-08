Ein Pokal tut den Schwazer Adlern immer gut

Zurück zur Ersten, den Adlern, die eben Anfang September bei den BT Füchsen in Bruck an der Mur in die neue Saison starten. Knapp zwei Wochen bleiben für den letzten Feinschliff noch Zeit. Mit „einem schönen Test“, wie Jauernik die Generalprobe am Donnerstag (18 Uhr) in der Schwazer Osthalle gegen Brixen bezeichnet. Eine weitere Standortbestimmung, um Disziplin und Abläufe zu testen bzw. feinzujustieren.