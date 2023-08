Schwimmkurs für Geflüchtete: In zehn Tagen die Angst vor dem Wasser verlernt

Der erste Schwimmkurs für Geflüchtete läuft noch bis morgen im Tivoli. Das anfängliche Unbehagen einiger verwandelte sich in Selbstvertrauen.

Innsbruck – Die Hitze des Tages lässt sich im Innsbrucker Schwimmbad Tivoli schon erahnen, als gegen 9 Uhr der Schwimmunterricht für Geflüchtete beginnt. Im Familienbecken, in dem Erwachsene stehen können, sind junge Männer versammelt, jeder hat eine so genannte „Schwimmnudel“ in der Hand. Sonst ist das Bad noch ziemlich leer.