Was wird noch frisch gekocht? „Convenience Food“ nimmt auch in Tiroler Gastro zu

Zugegeben: Dieses Szenario ist in der heimischen Gastronomie noch nicht an der Tagesordnung. Doch Gründe gibt es viele, warum in den Betrieben immer mehr vorbereitete Lebensmittel bzw. sogar fertig gefertigte Speisen – so genanntes „Convenience Food“ – auf den Tellern landen. „Wobei ,Convenience‘ ein weiter Begriff ist“, wie Anna Kurz, Fachgruppenobfrau der Sparte Gastronomie in der Tiroler Wirtschaftskammer, feststellt. Unter „Convenience Food“ fallen etwa Konserven-Produkte genauso wie Knödel und Soßenpulver, Tiefkühlprodukte und Fertigsalate sowie Komplettgerichte.