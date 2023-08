Bergführer entdeckte Gletscherleiche und Rucksack am Osttiroler Schlatenkees

Die zweite Gletscherleiche binnen weniger Wochen wurden am Wochenende am Schlatenkees in der Venedigergruppe entdeckt. In der Nähe fanden Polizisten einen Rucksack mit Bargeld und Dokumenten.

Lienz – Ein Bergführer machte am vergangenen Freitag am Schlatenkees in der Venedigergruppe in Osttirol eine fürchterliche Entdeckung: Er fang auf einer Seehöhe von rund 2900 Metern Höhe eine Gletscherleiche und schlug Alarm.

Die Alpinpolizei Lienz führte mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers die Bergung er Leiche durch. Dabei wurde auch ein Rucksack entdeckt, in dem sich Bargeld, eine Bankkarte und ein Führerschein befanden. Er dürfte dem Toten gehören. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Leiche um einen damals 37-jährigen Österreicher, der bereits 2001 am Gletscher vermisst gemeldet worden war. Eine zweifelsfreie Identifizierung ist allerdings erst nach einem DNA-Abgleich möglich. Die Ergebnisse dazu werden voraussichtlich in einigen Wochen vorliegen.

Der Mann dürfte laut Polizei bei einer Skitour am Gletscher tödlich verunglückt sein. Am Schlatenkees wurde erst kürzlich eine Gletscherleiche entdeckt: Im Juli beschäftigte der Fund einer Leiche die Behörden, die bereits einige Jahrzehnte in dem Eis begraben gewesen sein dürfte. Auf einer Höhe von 2796 Metern in der Nähe der Neuen Prager Hütte hatten Wanderer einige Leichenteile bzw. Knochen entdeckt. Sie dürften aber bereits mehrere Jahrzehnte alt sein. Auch hier läuft ein DNA-Abgleich in der Innsbrucker Gerichtsmedizin. (TT.com)

